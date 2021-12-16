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Исследование: больше всего в России за год подорожала Lada Largus

Общество

В России за последний год больше всего подорожала отечественная Lada Largus. Цена на модель выросла на 21,9%, до 928 тысяч рублей. Исследование "Банкавто" приводит РИА Новости. Оно говорит о том, как изменились цены на российском авторынке с ноября 2020 года.

Исследование: больше всего в России за год подорожала Lada Largus

Значительно подорожал Renault Duster — на 21,5%, теперь автомобиль стоит 1,35 миллиона рублей. На третьем месте — Renault Sandero. Цена увеличилась на 20,1%, до 978 тысяч рублей

Далее идут Hyundai Tucson и Kia K5.

В ноябре 2021 года сильнее всего выросла средняя цена на Renault Kaptur — на 3,3% до 1,48 миллиона рублей. Hyundai Solaris подорожал на 2,9%, до 1,069 миллиона рублей.

Как рассказал эксперт "Банкавто" Денис Мавланов, повышение цены на Renault и Lada связано с остановкой автоматических линий в Москве и Тольятти.

"Еще одно наглядное подтверждение зависимости между объёмами производства и ценовой политикой дистрибьюторов — практически не изменившийся за ноябрь прайс-лист Lada Vesta, которая получает путёвку в жизнь в Ижевске. К сожалению, в декабре проблемы с поставками комплектующих добрались и до столицы Удмуртии. Вероятно, вскоре стоит ждать очередного повышения цен и этой модели", — добавил он.

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Куда "едет" российский автопром?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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