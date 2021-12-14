Российских водителей попросили чистить крышу машины от снега

Российских водителей попросили чистить крышу машины от снега. "Автодор" предупреждает о том, что "сугроб" на автомобиле может привести к ДТП. Как пишет РИА Новости, речь идёт о скоростных трассах.

"Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП", — рассказали в пресс-службе ГК.

Предупреждение связано с выпавшим снегом в Москве. Как сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец за сутки в столице выпало 20% месячной нормы осадков. Это рекорд: такого не было 28 лет.

При торможении снег может сползти на лобовое стекло и закрыть обзор. Вторая причина того, чтобы быть осторожным, - при высокой скорости снег и лед с крыши автомобиля могут слететь назад и повредить другие автомобили. Третья причина: при плохой видимости снег может сделать автомобиль незаметным.

"Автодор" проектирует, строит и управляет платными автомобильными трассами. В ведении компании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.