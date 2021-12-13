Специалисты предупредили о новом мошенничестве с использованием QR-кодов

Эксперты из службы безопасности предупредили россиян о новом виде мошенничества, в котором задействованы QR-коды. Как сообщают в компании Cofense, мошенники от имени кредитных организаций рассылают пользователям письма, содержащие ссылки в виде QR-кодов. При переходе по ним из письма доверчивые граждане попадают на фальшивые сайты.

На поддельном ресурсе, куда попадает пользователь, ему предлагается набрать старый пароль от сайта для смены его на новый. В результате этого действия злоумышленники получают доступ к данным пользователя, и взламывают его аккаунт.

Эксперты пояснили, что QR-коды используются мошенниками для того, чтобы снизить вероятность автоматической фиксации подозрительной ссылки.

Специалисты советуют пользователям быть внимательными, и внимательно читать электронный адрес, с которого было отправлено письмо, чтобы избежать взлома своего аккаунта.

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