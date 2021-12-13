EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-глава МВД РФ заявил об участии американцев в приватизации
"Одноклассники" подвели итоги премии лучшего российского контента "Самый ОК!"
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
Садальский о своём скандале с Марковой: "Римма встала в позу"
В Китае раскритиковали США за двойные стандарты в вопросе свободы слова
Кешбэк за поездки россиянам будут возвращать до апреля 2022 года
С датского судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Байден заморозит ЕС до смерти, если остановит СП-2, заявили в Великобритании

Специалисты предупредили о новом мошенничестве с использованием QR-кодов

Общество

Эксперты из службы безопасности предупредили россиян о новом виде мошенничества, в котором задействованы QR-коды. Как сообщают в компании Cofense, мошенники от имени кредитных организаций рассылают пользователям письма, содержащие ссылки в виде QR-кодов. При переходе по ним из письма доверчивые граждане попадают на фальшивые сайты.

Специалисты предупредили о новом мошенничестве с использованием QR-кодов

На поддельном ресурсе, куда попадает пользователь, ему предлагается набрать старый пароль от сайта для смены его на новый. В результате этого действия злоумышленники получают доступ к данным пользователя, и взламывают его аккаунт.

Эксперты пояснили, что QR-коды используются мошенниками для того, чтобы снизить вероятность автоматической фиксации подозрительной ссылки.

Специалисты советуют пользователям быть внимательными, и внимательно читать электронный адрес, с которого было отправлено письмо, чтобы избежать взлома своего аккаунта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мошенники начали использовать фальшивые QR коды для обмана россиян
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Кешбэк за поездки россиянам будут возвращать до апреля 2022 года
У границ Крыма и ЛДНР идёт разведка перед войной
С датского судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Почему Дума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов
Байден заморозит ЕС до смерти, если остановит СП-2, заявили в Великобритании
В Евросоюзе предупредили РФ о жёсткой реакции в случае попыток атаковать Украину
"Земляне" снова победили в номинации за возвращение на большую сцену
Возлюбленная Караченцова рассказала об их многолетнем романе
Британские авиакомпании недовольны ограничениями в связи с "омикроном"
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Ирина Шлионская Люди могут терять память по непонятным причинам Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Дума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников