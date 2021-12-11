Эксперт ОНФ рассказала о новом способе обмана россиян мошенниками

Россиян предупредили о новом способе, согласно которому доверчивые граждане с подачи мошенников сами делают звонок якобы в колл-центр и сами раскрывают свои личные финансовые данные, что даёт возможность злоумышленникам снять денежные средства с их счетов. О новом способе обмана рассказала глава проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости.

Специалист рассказала, что схемы, когда сам клиент перезванивает в ложный колл-центр, сами по себе не новы. Раньше его применяли в основном медцентры, мошенники-юристы и сборщики долгов. Несмотря на то, что россиянам известно про эти обманные схемы, они всё равно часто попадаются на удочку мошенников, которые делают всё, чтобы их обращение к клиенту выглядело как можно более естественным.

"Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с колл-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры", — раскрала информацию Лазарева.

По словам эксперта, в основе этой схемы лежит простая человеческая психология: люди испытают больше доверия, если звонят кому-то сами. Граждане не сомневаются, что они реагируют на инструкцию от оператора, который действительно поможет решить наболевший вопрос: вернуть денежные средства, отказаться от ненужной услуги, увеличить размер пособия и т. д.

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