Детский психолог Морозова оценила сообщение СК РФ о вменяемости Галявиева

Детский клинический психолог Елена Морозова прокомментировала Pravda.Ru заявление Следственного комитета о том, что "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, который устроил массовое убийство в гимназии Казани, признали вменяемым.

"Для того чтобы ответить компетентно на этот вопрос, надо проводить экспертизу, и иногда неоднократную, комплексную экспертизу, психолого-психиатрическую, в динамике смотреть. Так что тогда можно объективно сказать, был ли человек вменяем на момент совершения этих деяний", — заявила Морозова.

Она считает, что специалисты, которые дают заключения о признании человека вменяемым или невменяемым, должны садиться за стол переговоров и вырабатывать единое объективное мнение, а не разные, как в данном случае.

"Чтобы не было таких разночтений, когда одни наши компетентные структуры дают одно заключение, а другие в Санкт-Петербурге дают прямо противоположное, в Москве могут еще третье выдать, необходимо садиться за круглый стол ведущим специалистам, как-то беседовать, договариваться и объяснять свои мнения, свои решения для того, чтобы психиатрия становилась более объективной и для того, чтобы наша профессиональная компетенция повышалась, и доверие к нашим заключениям тоже повышалось", — отметила собеседница издания.

Она назвала странной ситуацию, при которой заключения экспертов по одному пациенту разнятся.

"Тут очень странно, что одни признают вменяемым, другие — невменяемым. Это один и тот же человек, достаточно короткое прошло время, когда делали эти заключения", — подчеркнула Морозова.

В пяницу,10 декабря официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что "казанского стрелка" Ильназа Галявиева сочли вменяемым. При этом ранее Центр Сербского признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Однако СК тогда уточнил, что процедура еще не закончена.

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