В Красноярском крае открыли самую длинную в России лестницу

В Красноярском крае открыли самую длинную в России лестницу в 1683 ступени. Проект соединил две достопримечательности — Торгашинский хребет и Красноярские Столбы. Теперь это единый туристический кластер.

Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярского края , проект сегодня оценил губернатор Александр Усс.

Общая протяженность лестницы — 1200 метров. Вечером она подсвечивается.

Туристы стартуют с территории лагеря "Гренада". Там появилась специальная площадка с навигацией и освещением.

Александр Усс прошел весь маршрут и оценил смотровую площадку на вершине. Там оборудовали барную стойку со стульями, откуда хорошо видно другие туристические объекты — Красноярские Столбы и окрестности реки Базаихи.

Губернатор отметил, что лестницу построили с минимальным воздействием на природный ландшафт.

"Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки, в последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных", — сказал Усс.

В следующем году в этом районе появятся другие туристические объекты. От скалы Арка до Красного гребня появятся малые архитектурные формы, навигация и смотровые площадки.

Строительство лестницы инициировал губернатор края. Он тогда отметил, что в западной части Торгашинского хребта есть более 100 километров туристских троп, но нет обустроенных дорог и подъемов.

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