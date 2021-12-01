В Красноярском крае открыли самую длинную в России лестницу в 1683 ступени. Проект соединил две достопримечательности — Торгашинский хребет и Красноярские Столбы. Теперь это единый туристический кластер.
Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярского края , проект сегодня оценил губернатор Александр Усс.
Общая протяженность лестницы — 1200 метров. Вечером она подсвечивается.
Туристы стартуют с территории лагеря "Гренада". Там появилась специальная площадка с навигацией и освещением.
Александр Усс прошел весь маршрут и оценил смотровую площадку на вершине. Там оборудовали барную стойку со стульями, откуда хорошо видно другие туристические объекты — Красноярские Столбы и окрестности реки Базаихи.
Губернатор отметил, что лестницу построили с минимальным воздействием на природный ландшафт.
"Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки, в последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных", — сказал Усс.
В следующем году в этом районе появятся другие туристические объекты. От скалы Арка до Красного гребня появятся малые архитектурные формы, навигация и смотровые площадки.
Строительство лестницы инициировал губернатор края. Он тогда отметил, что в западной части Торгашинского хребта есть более 100 километров туристских троп, но нет обустроенных дорог и подъемов.
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