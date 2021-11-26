"Нобелевский призыв"* признан СМИ-иноагентом

ООО "Нобелевский призыв"* внесено Минюстом России в ресстр СМИ-иноагентов.

Кроме того, как сообщает Минюст, главный редактор Sota Vision Олег Еланчик также признан иноагентом.

"26 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович", — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать The Insider* из-за отсутствия маркировки иноагента на сайте издания.

До этого главреда The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск. Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.



*The Insider — признан иноагентом в РФ.

"Нобелевский призыв" — признан иноагентом в РФ.

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