ООО "Нобелевский призыв"* внесено Минюстом России в ресстр СМИ-иноагентов.
Кроме того, как сообщает Минюст, главный редактор Sota Vision Олег Еланчик также признан иноагентом.
"26 ноября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович", — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать The Insider* из-за отсутствия маркировки иноагента на сайте издания.
До этого главреда The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск. Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.
*The Insider — признан иноагентом в РФ.
"Нобелевский призыв" — признан иноагентом в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.