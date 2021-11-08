АНП: Фильм-исповедь "16-й" оказался очень годной комедией

Технический показ кинокартины петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о выборах в США 2016 года прошел онлайн.

Авторы фильма "16-й" преподнесли зрителям экрана сюрприз, связанный с жанром ленты. После премьеры официального трейлера многие могли подумать, что им покажут документальный проект, однако картина оказалась комедией.

Идею снять фильм о тех событиях, которые оказали "существенное влияние" на результаты президентских выборов в США в 2016 году, десятки тысяч зрителей оценили по достоинству.

"Так жестко западные спецслужбы ещё никто не опускал!", — написал один из зрителей.

Между тем, телеграмм-канал "АНП" сообщает, что фильм обязателен к просмотру для всех любителей троллинга.

"Фильм оказался годной комедией. По крайней мере ничем не хуже "Яиц судьбы" или Бекмамбетовских "Ёлок". Качественный троллинг про троллей", — восхищается автор канала.

Премьера фильма "16-й" в Нью-Йорке должна была пройти еще 3 ноября, однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center снял картину без объяснения причин. Ещё одна попытка представить ленту зрителям в США была сорвана полицейскими, которые ворвались в Angelika Film Center and Cafe и вывели зрителей из зала.

Ожидается, что российские зрители официальную премьеру картины смогут увидеть 8 ноября.

Напомним, что после президентских выборов 2016 года в США заявили о якобы наличии "российского вмешательства в ход голосования". Спецпрокурор Роберт Мюллер провел масштабное и дорогостоящее "расследование", пытаясь найти соответствующие доказательства. Спустя два года он был вынужден признать свой безоговорочный провал и покинуть пост специального прокурора США.