Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заболел коронавирусной инфекцией, об этом сообщило ТАСС со слов председателя Эллы Памфиловой.
Булаев находится в больнице, но работать не прекращает. На заседании ЦИК в формате видеоконференции Памфилова пожелала ему выздоровления.
Она также отметила его преданность делу. Слова председателя ЦИК приводит ТАСС:
"Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется".
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