Памфилова: зампредседателя ЦИК Булаев заболел коронавирусом

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заболел коронавирусной инфекцией, об этом сообщило ТАСС со слов председателя Эллы Памфиловой.

Булаев находится в больнице, но работать не прекращает. На заседании ЦИК в формате видеоконференции Памфилова пожелала ему выздоровления.

Она также отметила его преданность делу. Слова председателя ЦИК приводит ТАСС:

"Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется".

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