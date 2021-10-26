Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице напряжённой. Количество случаев заражения коронавирусом выросло на 14%, а госпитализаций — на 10%, отметил градоначальник.

"Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный", — цитирует Собянина РИА Новости.

По словам мэра, темпы вакцинации в столице выросли в четыре раза с конца августа, что является положительной тенденцией. Во избежание очередей решено было увеличить до 50 количество пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, добавил Собянин.

Также градоначальник сообщил, что на сегодняшний день заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать лишь продуктовые магазины и аптеки.

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