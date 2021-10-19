Депутат Водолацкий о травле "Мисс Украины": "Русский язык — язык общения"

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная — 2021" Анна Неплях стала жертвой ожесточённых нападок украинских националистов за то, что ведёт свой личный блог на русском языке. Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал эти обвинения.

Депутат отметил, что на русском языке на Украине общается большая часть населения.

"Все чиновники, начиная с Зеленского, в быту разговаривают только на русском языке, потому что русский язык — это язык общения, и иного языка они не знают. Зеленский, приезжая в заграничные командировки, общается только на русском, потому что украинскую "мову" там не понимают", — цитирует слова Водолацкого ФАН.

Представитель Госдумы РФ считает, что ополчились украинцы на Неплях из-за политических настроений действующей украинской власти.

"Сегодня боязнь "Правого сектора"*, боязнь нацистов и сумасшедших людей, которые сегодня там правят бал, позволяют издеваться над людьми. Поэтому девочка и подвергается нападкам, как и многие другие", — отмечает Водолацкий.

* Организация запрещена на территории РФ.

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