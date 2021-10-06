В Картофельном союзе рассказали, где найти качественный картофель

Жители Москвы заметили, что в магазинах тяжело найти хороший картофель. Эксперты назвали причины такой ситуации, а также рассказали, где можно отыскать качественный продукт.

Специалисты в аграрной области сообщили, что в этом году в нашей стране получилось недостаточно крупного картофеля. Причиной послужили засухи и дожди.

Кроме того, во время пандемии граждане стали больше есть чипсов и других закусок. По данным Nielsen, в прошлом году продажи этих товаров в Интернете увеличились на 364%, в обычных магазинах люди стали приобретать подобные продукты на 15% чаще. В производстве снеков используют крупный картофель.

Также значительная доля картофеля уходит на нужды предприятий-переработчиков, заявил директор Картофельного союза Алексей Красильников.

"Если хотите нормальную картошку, выращивайте сами. Купить её достаточно сложно. В супермаркетах это практически невозможно и на это не надо рассчитывать", — посоветовал редактор СМИ "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, слова которого приводит NEWS.ru.

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