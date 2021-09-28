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Эксперт из РАНХиГС: стоит бояться сохранения высоких цен на овощи в России

Экономика » Аграрный сектор

Многие россияне сейчас опасаются всплеска стоимости овощей. Однако ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский считает, что бояться нужно сохранения высоких цен после их резкого роста в летний период, передаёт URA. RU.

Эксперт из РАНХиГС: стоит бояться сохранения высоких цен на овощи в России

По словам эксперта, стоимость продуктов питания можно сдерживать с помощью двух инструментов регулирования внешней торговли. Речь идёт о плавающих пошлинах и квотах. Терновский убеждён: всплеск цен на картофель и овощи летом был также связан с нехваткой товаров собственного производства, увеличением стоимости продовольствия во всём мире, возросшими транспортными издержками.

"Поэтому следует опасаться не роста цен на продукты, а их стабилизации на текущем уровне", — сказал специалист.

Он добавил, что сегодня урожай уже находится на нормальном уровне. Картофеля и овощей, по его мнению, будет практически столько же, как и в прошлом году.

"Объём урожая картофеля, который попадает на рынок, немного возрастёт. В целом урожай текущего года — это нормальный средний урожай без отклонений как в большую, так и в меньшую сторону", — заявил Терновский.

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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