Эксперт из РАНХиГС: стоит бояться сохранения высоких цен на овощи в России

Многие россияне сейчас опасаются всплеска стоимости овощей. Однако ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский считает, что бояться нужно сохранения высоких цен после их резкого роста в летний период, передаёт URA. RU.

По словам эксперта, стоимость продуктов питания можно сдерживать с помощью двух инструментов регулирования внешней торговли. Речь идёт о плавающих пошлинах и квотах. Терновский убеждён: всплеск цен на картофель и овощи летом был также связан с нехваткой товаров собственного производства, увеличением стоимости продовольствия во всём мире, возросшими транспортными издержками.

"Поэтому следует опасаться не роста цен на продукты, а их стабилизации на текущем уровне", — сказал специалист.

Он добавил, что сегодня урожай уже находится на нормальном уровне. Картофеля и овощей, по его мнению, будет практически столько же, как и в прошлом году.

"Объём урожая картофеля, который попадает на рынок, немного возрастёт. В целом урожай текущего года — это нормальный средний урожай без отклонений как в большую, так и в меньшую сторону", — заявил Терновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.