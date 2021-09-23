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Школьника за опасную шутку в день стрельбы в Перми разыскивает СК

Общество

Следственный комитет заинтересовался подозрительной записью в социальных сетях десятиклассника. Правоохранительные органы выясняют, является ли пост школьника шуткой или молодой человек действительно представляет угрозу для сверстников.

Школьника за опасную шутку в день стрельбы в Перми разыскивает СК

После шутинга (стрельбы в общественном месте) в Пермском государственном университете в социальных сетях стали появляться неуместные шутки неразумных подростков.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", СК обратил внимание на подозрительную публикацию некоего Артёма Османова. Его пугающая запись появилась в группе "Подслушано 10-е классы".

Парень разместил в сообществе фотографию мужчины с автоматом. Сопроводил снимок он надписью "вместо тысячи слов". Прокомментировал подросток свою публикацию словами: "Намёк понят, завтра в школу не приходим". Запись появилась в группе 20 сентября — в день нападения Бекмансурова на студентов Пермского университета.

В настоящий момент Следственный Комитет ищет шутника. Ему грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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