В России могут упростить детские дома

О возможности в будущем упростить государственные детдома высказался замминистра просвещения Денис Грибов на закрытом показе фильма "Семья вместо детского дома". По словам Грибова, это станет возможно благодаря тому, что положительный опыт воспитания детей-сирот у приёмных родителей даёт большую надежду, что вскоре детдома будут не нужны.

"Практика воспитания детей в кровных семьях, приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Цель есть, надо двигаться к ней, рано или поздно это будет реалистично", — передаёт слова замминистра ТАСС.

Автор картины "Семья вместо детского дома" директор Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев. В своём фильме он рассказал истории выпускников интернатов, общественников и социальных организаций, которые работают с детьми-сиротами.

Ранее в интервью Pravda. Ru психолог рассказала, когда можно задуматься о рождении ребёнка и почему дети "отражение" своих родителей.

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