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Педагог с 40-летним стажем перечислила "смертные грехи" родительского воспитания

Общество » Семья » Воспитание

Воспитательница детского сада с почти 40-летним стажем работы за плечами раскрыла ошибки, которые совершают родители, воспитывая своих детей.

Педагог с 40-летним стажем перечислила "смертные грехи" родительского воспитания

Мария Биггинс, работавшая как в государственном, так и в частном детских садах, рассказала изданию Daily Mirror, чего нельзя делать взрослым в отношениях с малышами.

Не говорить "нет"

По словам педагога, вседозволенность приводит к тому, что ребенок не научится выстраивать свои личные границы и уважать чужие.

"Если вы отвечаете "да" на все их просьбы, дети будут плохо подготовлены к реальному миру".

По словам Биггинс, родители, во всем потакавшие своим отпрыскам, столкнулись с "последствиями" в период самоизоляции, когда "24/7" все были дома — работа "на удаленке" превратилась в кошмар из-за истерик детей, требующих постоянного внимания.

"Неспособность установить твердые границы и ожидания может привести к тому, что у молодых людей развиваются нездоровые привычки, которые трудно сломать".

"После окончания изоляции одна девочка в группе отказалась есть в детском саду. Когда поговорили с ее отцом, выяснилось, что дома она все время ела перед телевизором с мультиками", — рассказывает воспитатель.

Мягкие игрушки
Покупать слишком много игрушек

Педагог объяснила, что детям нравится знакомое и они любят играть с одними и теми же вещами снова и снова, добавив, что это очень важно для их развития.

Не давать принимать решения

Оказывается, делая самостоятельный выбор и принимая решения, дети чувствуют себя в безопасности. Кроме того, так они учатся отвечать за свои поступки, понимать причинно-следственные связи и выбирать стиль поведения в зависимости от обстановки. И не бояться совершить ошибку.

Лишать права выбора

Это повлияет на их способность оценивать ситуации и принимать решения, что очень важно по мере взросления для развития физических и когнитивных навыков.

Долгая жизнь в памперсах

Воспитатель сказала, что, если малыш не может самостоятельно пользоваться туалетом, он лишается ориентированной на обучение деятельности, способствующей общему развитию.

"Дети, которые приучены к горшку, более уверены в себе, поскольку знают, что делают то, что делают большие девочки и мальчики".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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