Синоптик рассказал, когда в Москве наступит осенняя погода

Специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень придёт в Москву 24 августа. Синоптик сообщил, что по старому климатическому графику, температура воздуха будет держаться на уровне +15 градусов.

Тишковец заявил, что лето "уйдет по-английски" и наступит осенняя погода. Об этом специалист рассказал в разговоре с РИА Новости.

На следующей неделе синоптик спрогнозировал снижение температуры воздуха до +17 градусов. При этом в конце недели ожидается последнее повышение температуры до +26 градусов. Начиная с 22 августа, температура начнет опускаться днем до +20, а ночью до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается похолодание до +19 градусов. С начала текущей недели температура в столице опустилась почти на 10 градусов. В Московской области также ожидается похолодание до +23 градусов.

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