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Фигурант "расследования" BBC подаст в суд на британских журналистов

Общество

Накануне вышло очередное псевдорасследование BBC, посвящённое якобы присутствию "ЧВК Вагнера" в Ливии. Британские журналисты бездоказательно причислили нескольких россиян к "вагнеровцам".

Фигурант "расследования" BBC подаст в суд на британских журналистов

Общественная Служба Новостей получила письмо от одного из фигурантов материала — Федора Метёлкина. В нём он заявил, что подал заявление в суд на BBC за клевету. По его словам, телеканал должен опровергнуть недостоверную информацию, порочащую его имя, и удалить её с сайтов и СМИ.

"Я, Метёлкин Фёдор, информирую о том, что сегодня в издание BBC (The British Broadcasting Corporation) мною было направлено требование об опровержении в связи с тем, что 11 августа 2021 года я был упомянут в серии дискредитирующих материалов, выпущенных средствами массовой информации, входящими в этот холдинг. Далее мною в суд будет направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ "Клевета”. Аналогичное заявление будет направлено в Роскомнадзор", — сообщается в письме.

Метёлкин отметил, что с момента публикации к нему постоянно поступают запросы на комментарии от различных СМИ. Он считает это вторжением в личную жизнь, поэтому если BBC не опровергнет своё "расследование", то он добьётся наказания для журналистов.

Ранее в комментарии ФАН Метёлкин заявил, что не имеет отношения к событиям, описываемым "расследователями" ВВС, а работает на стройке и в Ливии никогда не был.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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