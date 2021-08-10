Рогозин: "Космонавты не выйдут в открытый космос в одних трусах"

Российских космонавтов обеспечат скафандрами для выхода в открытый космос, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на слова генерального конструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова о том, что у имеющихся на МКС скафандров "Орлан-МКС" заканчивается гарантийный срок.

Глава корпорации заверил, что космонавтам не придётся выходить в космос в одних трусах.

"Как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в одних трусах не выйдут", — написал он на своей странице в Twitter.

Рогозин также призвал не распространять некорректные высказывания представителей подрядной организации.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" планируется повысить заработные планы работникам ракетно-космических предприятий. Также он считает неправильным то, что между зарплатами руководителей и высококвалифицированных рабочих.

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