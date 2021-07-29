Чёрный пиар: "скопинский маньяк" надел кепку КПРФ

Недавно в интернете и СМИ появились видео, на которых Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", показался в одежде с символикой КПРФ и высказался в поддержку ее лидера Геннадия Зюганова. На этот счет официальный представитель партии сделал комментарий.

Согласно заявлению члена президиума ЦК КПРФ Сергея Обухова, подобные материалы являются частью кампании "чёрного пиара", начавшейся в связи с грядущими выборами депутатов Государственной думы в сентябре этого года.

Представитель партии также добавил, что они готовы к подобным нападкам на их имидж. Согласно его словам, избиратели увидят еще много подобных заявлений. Из-за того, что КПРФ пережили великое множество выборов и пиар-кампаний, в том числе и очерняющим образ партии, член президиума не слишком удивился Мохову, одетому в их символику.

"когда нет аргументов, запускают "скопинских маньяков", - прокомментировал ситуацию Обухов.

Напоминаем, что в 2000 году житель городского округа Скопино Рязанской области Виктор Мохов 4 года продержал в неволе двух девушек, похищенных им в возрасте 14 и 17 лет. За это и другие страшные насильственные действия совершенные в отношении пострадавших он провел в колонии без малого 17 лет. На свободу "скопинский маньяк" вышел в 2021 году.

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