Скопинский маньяк Мохов не вернулся домой из колонии

Так называемый "скопинский маньяк" Виктор Мохов не вернулся в назначенный срок в свой дом, выйдя из исправительной колонии.

По данным РИА "Новости", он был обязан прибыть туда после освобождения не позднее 4 марта, после чего встать на учет в ОВД. Возле здания на улице Октябрьская в Скопине до конца дня дежурили сотрудники полиции. Некоторые СМИ заявили о возможности того, что Мохов поехал в Москву участвовать в ток-шоу.

С 2000 по 2004 годы маньяк держал в собственном подвале двух девушек-подростков, которых всячески истязал, морил голодом, избивал. Одна из них дважды рожала от него, детей он забирал. Спасла несчастных только случайно переданная на волю записка.

За время отбывания наказания Мохову дали отрицательную характеристику. Он слабо реагировал на воспитательные мероприятия, вину признал только частично и в целом "на путь исправления не стал".