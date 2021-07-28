Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США

Елену Малышеву так восхитил отдых на юге США, что она решила снять видео для своих подписчиков. Врач и телеведущая провела экскурсию по большому дому, в котором она жила в Южной Каролине.

Малышева обратила внимание россиян на то, что в американских домах нет прихожей и шкафов. Американцы используют кладовки, чтобы экономить пространство.

Также Малышева оценила удобство совмещенной с гостиной кухни.

Ведущая программы "Здоровье" рассказала, что в провинциях США живут обычные американцы, которые каждый день работают и очень бережно относятся к природе. А ещё они не строят заборы, чтобы огораживаться от соседей, так как, наоборот, хотят с ними общаться.

"Я очарована этими местами", — не скрывает восторга Елена Васильевна.

Многие пользователи признались, что им понравилось видео Елены Малышевой. Но некоторые из них задумались, почему телеведущая, как настоящая патриотка, не отдыхает в Сочи или в Крыму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.