Зеленое ружье: ЛГБТ-активист получил резиновую пулю

В Лос-Анджелесе прошла очередная стычка представителей правопорядка с активистами. В ходе акций протеста один из полицейских с расстояния примерно двух метров выстрелил в протестующего.

Скандал произошел из-за инцидента с участием трансгендера - сообщает RT. В СПА-салоне мужчина, гендерно-идентифицирующий себя как женщину, решил раздеться в парилке на глазах у маленькой девочки. Это не понравилось матери ребенка и началась словесная перепалка, кадры которой попали в сеть.

Неравнодушная общественность Соединенных штатов сразу отреагировала на инцидент. Сторонники и противники трансгендера быстро перешли от слов к делу. Уличные стычки прибыли разнимать сотрудники полиции, вооруженные зелеными ружьями, издалека похожими на водяные пистолеты. Один из стражей порядка выстрелил в протестующего почти в упор.

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