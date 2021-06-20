Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"

Ильназу Галявиеву, обвиняемому в жестоком расстреле работников и учеников казанской гимназии №175, не нравится содержание в клинике московского СИЗО "Бутырка". Молодой человек просит отправить его обратно в Казань.

Галявиева оставили на время в столице для психиатрической экспертизы.

В "Бутырке" его пометсили в двухместную камеру с 50-летним мужчиной, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

Соседство с мужчиной пришлось не по душе Галявиеву.

"Он все время разговаривает и разговаривает, мне с ним трудно. Я люблю тишину. Можно меня перевести на одиночное содержание?" — попросил стрелок.

Парень объяснил, что опасается остаться в Москве. По словам Ильназа, в казанском СИЗО лучше питание. Кроме того, там он может пользоваться средствами, которые перечисляют ему родственники.

"Все в порядке здесь… Просто хочу домой. В казанском СИЗО вкуснее кормят, чем в "Бутырке". Там по утрам каша на молоке, в обед борщ обычно бывает, а вечером — макароны с рыбными консервами… Я мог заказать в тюремном ларьке шоколад и конфеты", — посетовал арестант.

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