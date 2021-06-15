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Главврач Коммунарки высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса

Общество

По данным оперштаба на 15 июня, за истекшие сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, из них 6 805 — в Москве. Вакцинированных — около 15 млн.

Главврач Коммунарки высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса

Текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции прокомментировал главный врач ГКБ № 40 (Коммунарки), главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Депздрава Москвы Денис Проценко. На данный момент в Коммунарке находится 1 447 пациентов, из них 407 — в отделении реанимации, сообщил он. Кроме того, была вновь перепрофилирована под приём COVID-пациентов ГКБ № 15, рассчитанная более чем на тысячу коек.

Денис Проценко проанализировал причины взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве. По его мнению, к этому привела совокупность таких факторов, как низкий уровень вакцинации, общая расслабленность, несоблюдение социальной дистанции и "фееричное" отношение к маскам — "то есть всё то, что делалось целый год. Наверное, правда люди очень устали, и всё это дало такой взрыв", отметил он в беседе с журналистом RT Антоном Красовским.

"Что вы думаете по поводу обязательной вакцинации?" —

спросил журналист.

"Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И, наверное, самый главный вопрос — как она должна регулироваться. Но то, что она должна регулироваться — это очевидно", —

ответил Денис Проценко.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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