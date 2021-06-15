В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19

Власти Крыма не исключают возможность введения новых ограничительных мер или частичного локдауна из-за COVID-19. Подобные решения могут быть приняты, если произойдёт резкий взлёт выявленных случаев "ковида".

Как и в среднем по России, в Крыму и Севастополе в последнюю неделю наблюдается скачок по цифрам коронавируса. Если 9 июня в двух регионах полуострова было зафиксировано 136 случаев, то 15 июня — уже 183.

Источник в администрации Крыма заявил Pravda.Ru о том, что локдаун на полуострове — крайняя мера, но ужесточение ограничений возможно. В частности, они могут коснуться общественного транспорта и сферы услуг. Вместе с тем власти не хотели бы введения мер из-за курортного сезона, который должен стать рекордным за последние годы.

"Понятно, что в самый высокий за все годы современности сезон, когда вся страна летит отдыхать на Чёрное море, при закрытых границах вводить локдаун на курортах — это жесточайшая, крайняя мера. Однако, если будет взлёт заболеваемости, а сейчас у многих "корона" протекает очень тяжело — придётся вводить ограничения, закрывать общественные пространства, ограничивать сферу торговли и услуг. Этого очень бы не хотелось, повторим", — заявили в администрации.

Выход — вакцинация

В администрации уточнили, что жители полуострова и гости должны соблюдать существующие ограничение, чтобы не были введены новые. Кроме того, считают в Крыму, россиянам необходимо вакцинироваться.

"Масочный режим соблюдайте хотя бы в местах скопления людей в закрытых пространствах, магазинах, ТЦ, в транспорте — но по-настоящему. Используйте санитайзеры. И главное — вакцинируйтесь, это относится и к крымчанам, и к нашим гостям. Будем очень, очень стараться избежать таких мер, используя другие, но как вы понимаете — ничего не исключено", — заявил источник.

В этом году на полуострове ожидают 8-10 млн туристов. Все места, как в пансионатах, так и в частном секторе, забронированы до конца сезона. Россиян предупредили о перегруженности Черноморского побережья.

Решения уже готовятся

"РИА Новости Крым" добавляет, что решение по новым ограничениям из-за коронавируса будут озвучены в ближайшее время.

"Решения уже готовятся. Их озвучат в ближайшее время", — сообщает агентство со ссылкой на правительство Крыма.

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