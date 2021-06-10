Любовь к сладкому - главный враг хорошей фигуры. Однако избавиться от пристрастия к конфетам и пирожным не так-то просто.
Нутрициолог Нонна Ковалевская отмечает, что победить сахарную зависимость возможно, но для этого нужно иметь сильную мотивацию и терпение.
Первое время после отказа от сладкого человек может жаловаться на снижение работоспособности, сонливость и раздражительность.
"Вкусовые "сладкие" рецепторы перестраиваются достаточно быстро — уже через неделю происходят изменения в их структуре. А через 21 день появятся первые зачатки привычки обходиться без сладостей", — пояснила специалист.
Для поддержания организма в борьбе с пристрастием к сладкому следует запастись белково-жировыми перекусам, включив в свой рацион авокадо, оливки, домашний урбеч, тыквенные семечки, лён, чиа, а также орехи, такие как бразильский, грецкий и миндаль. Пережить трудный период поможет жирная рыба семейства лососевых.
В случае "сладкого приступа" нутрициолог рекомендует употреблять жирные продукты, содержащие клетчатку.
Также следует исключить из рациона продукты, в составе которых содержится скрытый сахар или его заменители, например, каши, мюсли, макароны, цельнозерновой хлеб, обезжиренные молочные продукты т. д., сообщает сайт Москва 24.
Пережить разлуку с сахаром помогут ягоды и сухофрукты — курага и чернослив.
По словам нутрициолога, уже через месяца после отказа от сахара отношение к нему изменится. Даже любимая когда-то шоколадка покажется слишком приторной. Дело в том, что вкусовые рецепторы уже обновились. А спустя два-три месяца человек уже будет равнодушен к любым сладостям.
Избавиться от пищевой зависимости можно через полгода, максимум — через год. Изменение системы питания поможет контролировать свои желания, и тяга к сладкому пропадёт.
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