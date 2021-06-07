Собачьи бои запретили в России ещё в 2018 году. Но несмотря на это, люди продолжают устраивать такие поединки, причём иногда они проходят с участием людей.

О том, почему полиция не может пресечь жестокое обращение с животными, в интервью изданию Pravda. Ru рассказала региональный председатель Альянса защитников животных по Калининградской области Ирина Лангинен.

"Все эти поединки устраиваются, конечно нелегально. Зоополиции у нас в стране нет.

Сотрудникам полиции это неинтересно, хотя здесь совершаются преступления против животных. Это больше волнует волонтёров.

У нас даже ещё законы о животных не действуют, а тут уже проводятся бои. Получается, тут ответвления от закона, которые должны, наверное, регулироваться подзаконными актами. Имеется в виду, и заводчики, и эти бои без правил, и притравочные станции.

Все эти технологии надо ещё тщательно изучать.

Что происходит с животными после боёв

К нам попадают собаки в приют после того, как они отслужили. Это сразу видно. У этих собак обычно уши обрезаны под самый корень, чтобы не драли в боях.

У нас была собака по кличке Ираида Фёдоровна. Сейчас она живёт в приюте Тимвилль. Она к нам попала как раз после боев. Животное было в ужасном состоянии — всё её тело покрывали гноящиеся раны. Кроме того, собака была беременна.

Когда она больше не могла участвовать в боях, её просто бросили. К таким собакам относятся как к мясу. Люди деньги получили и им наплевать, что с животным будет дальше", — заключила эксперт.