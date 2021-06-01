Исследование ОК показало, почему родители закрывают детям лица на фотографиях

Социальная сеть "Одноклассники" провела опрос среди пользователей Интернета ко Дню защиты детей. Большинство родителей положительно относятся к тому, что их дети пользуются социальными сетями. Только 16% опрошенных запрещают это делать.

Также исследование показало, как родители относятся к безопасности детей в Сети, слежке за ними и размещению фотографий детей.

Слежка за детьми в соцсетях

44% - следят за страницей своего ребенка, ставят лайки и оставляют комментарии к публикациям;

32% состоят в семейных группах или общих чатах;

24% не общаются со своими детьми в соцсетях.

Безопасность в интернете

51% - регулярно говорят со своими детьми про безопасное поведение в интернете;

35% — затрагивали эту тему пару раз;

14% - никогда не поднимали эти темы с детьми.

Фотографии детей

Более трети опрошенных закрывают детям лица смайликами, картинками или не фотографирют лица.

46% - боятся, что фото попадёт к третьим лицам;

27% - боятся, что ребёнок может попасть в опасность;

21% - боятся различных суеверий.