Социальная сеть "Одноклассники" провела опрос среди пользователей Интернета ко Дню защиты детей. Большинство родителей положительно относятся к тому, что их дети пользуются социальными сетями. Только 16% опрошенных запрещают это делать.
Также исследование показало, как родители относятся к безопасности детей в Сети, слежке за ними и размещению фотографий детей.
Слежка за детьми в соцсетях
Безопасность в интернете
Фотографии детей
Более трети опрошенных закрывают детям лица смайликами, картинками или не фотографирют лица.
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