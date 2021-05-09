Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тодоренко рассказала о самочувствии госпитализированного Топалова
Дана Борисова разоблачила группировку мошенников цыган
Парад Победы в Москве посетит представитель посольства Великобритании
Слуцкий: Чехия снова обостряет отношения с Россией
Названа причина роста цен на свинину в России
Под Берлином почтили память советских воинов
Путин поздравил народы СНГ с Днём Победы
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"

Лукашенко одобрил декрет о передаче власти на случай его смерти

Общество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей подписью утвердил декрет под названием "О защите суверенитета и конституционного строя".

Лукашенко одобрил декрет о передаче власти на случай его смерти

"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", — говорится в сообщении на официальном сайте лидера Белоруссии. 

Документ прописывает необходимость передачи власти Совету безопасности в случае кончины главы государства. Регламент декрета должен быть соблюдён при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях по отношению к Александру Лукашенко.

"Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — значится в сообщении. 

При физическом уничтожении нынешнего президента Белоруссии в стране экстренно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат неукоснительному исполнению.

Кроме того, на Совет безопасности и губернаторов возложена миссия проведения выборов.
 
В середине апреля Александр Григорьевич рассказал, что была задержана группа людей, готовивших покушение на него и его наследников. Президент Белоруссии уверен, что к запланированному преступлению причастны американские спецслужбы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лукашенко определил, кто будет управлять Белоруссией, если его убьют
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Лукашенко одобрил декрет о передаче власти на случай его смерти
Фото деда Зеленского заметили в рядах "Бессмертного полка"
Успенская не выдерживает нервного напряжения из-за конфликта в семье
Манижа переписала текст конкурсной песни "Евровидения-2021"
Зеленский отметил вклад русских в победу во Второй мировой войне
Знак зодиака 9 мая: знаменитые Тельцы
Основные причины появления постоянного чувства голода
Ванна для цистита
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
"Легкие" планеты находятся в океане
Природа
"Легкие" планеты находятся в океане
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Фитнесс
Почему у культуристок растет член?
Соломон Соловьев Знак зодиака 9 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов День Победы обрастает странными перформансами Василий Амирджанов Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Олешко перестал общаться с Кудрявцевой после её оскорбления
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Российский шоу-бизнес
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников