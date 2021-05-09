Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей подписью утвердил декрет под названием "О защите суверенитета и конституционного строя".
"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", — говорится в сообщении на официальном сайте лидера Белоруссии.
Документ прописывает необходимость передачи власти Совету безопасности в случае кончины главы государства. Регламент декрета должен быть соблюдён при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях по отношению к Александру Лукашенко.
"Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — значится в сообщении.
При физическом уничтожении нынешнего президента Белоруссии в стране экстренно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат неукоснительному исполнению.
Кроме того, на Совет безопасности и губернаторов возложена миссия проведения выборов.
В середине апреля Александр Григорьевич рассказал, что была задержана группа людей, готовивших покушение на него и его наследников. Президент Белоруссии уверен, что к запланированному преступлению причастны американские спецслужбы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.