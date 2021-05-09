Лукашенко одобрил декрет о передаче власти на случай его смерти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своей подписью утвердил декрет под названием "О защите суверенитета и конституционного строя".

"Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", — говорится в сообщении на официальном сайте лидера Белоруссии.

Документ прописывает необходимость передачи власти Совету безопасности в случае кончины главы государства. Регламент декрета должен быть соблюдён при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях по отношению к Александру Лукашенко.

"Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — значится в сообщении.

При физическом уничтожении нынешнего президента Белоруссии в стране экстренно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат неукоснительному исполнению.

Кроме того, на Совет безопасности и губернаторов возложена миссия проведения выборов.



В середине апреля Александр Григорьевич рассказал, что была задержана группа людей, готовивших покушение на него и его наследников. Президент Белоруссии уверен, что к запланированному преступлению причастны американские спецслужбы.

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