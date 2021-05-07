Twitter запустил сервис "чаевых"

Компания Twitter добавила в одноимённую социальную сеть функцию добровольных пожертвований. Пока она доступна только в англоязычной версии.

Как следует из заявления компании, функция Tip Jar позволяет пользователям социальной сети материально поддерживать понравившихся им авторов. Tip Jar с переводе с английского означает "банка для чаевых", тех, что устанавливаются возле касс в кафе.

На первом этапе она будет доступна англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. Причём принимать "чаевые" сможет только ограниченное число "авторов, журналистов, экспертов и НКО".

Компания назвала это "первым шагом" к созданию "новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter". В скором времени функция будет доступна большему числу пользователей, которые смогут принимать и отправлять пожертвования, увеличится и "языковой охват".

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