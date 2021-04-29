Премии и яйца: чем россиян мотивируют сделать прививку от COVID-19

На Дальнем Востоке для стимулирования желания жителей привиться от коронавируса вводят поощрения. В некоторых районах предлагают деньги, в других — продукты. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы".

А для населения Сахалина единственным мотиватором пока остаётся собственное стремление позаботиться о своём здоровье.

"У нас такого нет", — пояснила пресс-секретарь регионального минздрава Ксения Сахарова.

Сейчас порядка 55 тысяч жителей Сахалинской области привились от COVID-19, ещё 37 тысяч стоят в очереди.

В столице тоже началась бонусная программа за прививки в столице. Жителям Москвы старше 60-ти лет после вакцинации выдают подарочную карту номиналом 1000 баллов. Их можно потратить в кафе, магазинах и аптеках, которые стали партнёрами проекта.

На Чукотке пенсионерам платят по 2000 рублей за прививку. В Магаданской области меньше — по 1 тысяче. В Хабаровском крае пенсионерам, согласно сообщениям, которые рассылают в мессенджерах, будут выдавать по 10 яиц. Но это неподтвержденная информация.

Выплаты за прививку в Амурской области более солидные. На одном из предприятий по добыче драгметаллов после предъявления сертификата в бухгалтерию выплачивают по 5 тысяч рублей. Об этом сообщила местная жительница.

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