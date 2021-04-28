"Нашествие" - лидер в рейтинге летних фестивалей

Первым в рейтинге российских фестивалей на открытом воздухе стал музыкальный фестиваль "Нашествие". Он пройдет в Серпухове этим летом, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Рейтинг популярных у местных жителей и туристов опен-эйров был создан туристическим порталом. В нем мероприятия, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

Второе место занял фестиваль "Дикая мята"в Рязанской области. Третье — "Доброфест" из Ярославской области.

Тамань" в Краснодарском крае заняла четвертую строку, а пятую позицию взял — Ural Music Night. Он состоится в Екатеринбурге.