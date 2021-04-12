Энтомолог предупредил о надвигающемся нашествии комаров

В мае россиян ждёт нашествие комаров. Чтобы защитить себя от насекомых, следует искать площадки с ветром и пользоваться репеллентами. По мнению специалистов, главная опасность не в комарах, а в клещах.

Помешать нашествию комаров может только сухое лето.

Комары могут также быть переносчиками COVID-19, но, к счастью, в насекомых, вирус погибает в течение суток.

Энтомолог Дмитрий Мусолин в интервью с "360" рассказал, что комарам для жизни и размножения нужно не только температура, но и влага.

"Если мы говорим о плотоядных насекомых — хищниках, кровососах разных, то опять-таки в тепле они хорошо развеваются. Если много пищи вокруг, то насекомые будут достаточно быстро и массово расти. Весна — такой сезон: если тепло и все хорошо, то и всем хорошо", — отметил специалист.

По словам Мусолина, если в дикой природе много комаров, то это хорошая кормовая база для птиц. А вот отсутствие этих насекомых — это тревожный знак. Это говорит о том, что в экосистеме что-то не так.

Как защититься от комаров?

Обычно комары досаждают там, где есть спокойный воздух. А вот на ветру или на открытых пространствах их не будет.

"Дачникам стоит постараться, чтобы рядом не было источников со стоячей водой, например, бочек или тех же покрышек. Однако, собираясь отметить на природе майские праздники, куда важнее защищаться от клещей, чем от комаров. Стоит сделать прививку от энцефалита или использовать различные отпугивающие средства", — советует эксперт.

В местах, где могут обитать клещи, следует надевать одежду с длинным рукавом, а штаны заправлять в носки. Поверх можно разбрызгать репелленты.

В случае укуса клеща следует сразу же обратиться в травмпункт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.