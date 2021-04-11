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Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Общество

Актёр уверен. что с повышением пенсионного возраста в России чиновники сильно поторопились.

Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Дмитрий Певцов разместил в своём Instagram-аккаунте видеобращение, в котором пытается донести мысль о несправедливости и ошибочности решения о повышении пенсионного возраста в России.

"Пенсионная реформа лишила половину мужчин права на пенсию. Я бы даже сказал — права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет" — отметил артист.

Певцов обращает внимание на то, что людям не удаётся пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии.

"Вкалывать до последнего вздоха — разве это социальное государство? Работу предпенсионерам всегда было трудно найти, а с нынешней пандемией безработица и так растет. Кого первыми выгоняют с работы? Сначала "посидите дома" на удаленке, а потом — с концами. Старший возраст!" — отметил Дмитрий.

Он призывает пересмотреть пенсионную реформу, а вместо ущемления пенсионеров предлагает заставить корпорации платить налоги в России и дать людям хоть немного пожить по-человечески.

Певцов также уверен, что пенсионная реформа больно ударит по демографии.

"Подумайте еще вот о чем: работающие дедушки и бабушки — удар по демографии страны. Они не могут посидеть с внуками и помочь молодым родителям — те выбирают карьеру, и мы снова оказываемся в демографической пропасти. Верните бабушек и дедушек внукам, дайте людям пожить! Пенсионную реформу — развернуть вспять!" — призывает актёр.

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Пенсионный Возраст в России в 2021 году для Мужчин и Женщин
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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