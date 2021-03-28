Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции "Час Земли". Об этом сообщает РИА "Новости".
Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство РФ.
В 20.30 была отключена подсветка Кремля в Москве, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке "Зарядье", Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".
Здание правительства России также участвует в акции, подсветка здания была отключена до 21.30.
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