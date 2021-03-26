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Звезда отреагировала на отказ москвичей сделать инклюзивную площадку

Общество

Российская певица Наталья Подольская заявила об отказе жителей одного из районов Москвы строить в своем дворе инклюзивную площадку для детей с синдромом Дауна.

Звезда отреагировала на отказ москвичей сделать инклюзивную площадку

"Люди боятся. Можно сказать, ограждаются от проблем — они просто не хотят их (особенных детей — ред.) видеть", — сказала она.

Звезда отметила, что подобные пространства нужно создавать не только в отдельном районе, но и по всей Москве.

"Люди будут знать, привыкнут, и не будут так реагировать на этих детей. Это нужно сделать нормой жизни. Чтобы все об этом знали, видели и не пугались, не испытывали дискомфорт, когда встречают таких деток", — добавила Подольская.

Благотворительный фонд "Даунсайд Ап" планирует открыть в Москве единственную в России инклюзивную спортивную площадку для детей с синдромом Дауна. На ней особенные ребята смогли бы играть в футбол вместе с обычными.

В качестве места для площадки фонд рассматривал жилой двор на востоке столицы по адресу Измайловский бульвар, дом №37. Предполагалось, что территорию бесплатно благоустроят и адаптируют для игры в футбол. Площадка при этом должна была оставаться общедоступной — особенные дети занимались бы на ней всего один час в день.

Однако ряд местных жителей не согласился с инициативой. В настоящий момент поиск места для нового инклюзивного пространства продолжается.

Ситуация вызвала широкий резонанс. На сторону фонда уже встали российская журналистка, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова и актриса Эвелина Бледанс.

"Половина из тех, кто выступил против инициативы, спутает синдром Дауна с аутизмом", — заявила ранее Винокурова.

Более 20 лет "Даунсайд Ап" помогает детям и молодым людям с синдромом Дауна. С 2011 года фонд является членом и единственным представителем РФ в международной ассоциации "Даун синдром". С 2015 года "Даунсайд ап" проводит занятия по футболу для детей с синдромом Дауна.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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