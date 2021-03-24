Стало известно о проблемах со здоровьем у Навального

У Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, резко ухудшилось состояние здоровья. Он жалуется на сильные боли.

Сегодня адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев не смогли попасть на свидание с ним. Они намерены продолжить добиваться встречи со своим подзащитным в ИК-2, поскольку состояние его здоровья вызывает у них беспокойство. С прошлой недели Алексей Навальный начал жаловаться на сильные боли в спине, сообщал, что "не может наступить на ногу, нога отнимается". Невролог назначил ему ибупрофен, но препарат не помог.

"Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт", — заявил в своём Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков.

Это уже не первый случай, когда Навального якобы "прячут от адвокатов". Ранее его "потеряли" даже сами адвокаты: оппозиционера увезли в неизвестном направлении из СИЗО "Кольчугино". Комментировать, куда именно везут политика, не стал даже Кремль, заявивший, что данных по перевозке Навального у него нет.