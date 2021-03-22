В феврале 2021 года стало известно, что в Следственном комитете РФ создано поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. В него войдут не только сотрудники ведомства, но и учащиеся образовательных учреждений СК РФ. Так, в Смоленской области сформирован поисковый отряд "Следопыт", рассказал в интервью РИА "Новости" глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК созданы отряды, цель работы которых — увековечение памяти советских людей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.
"По инициативе руководителя СУ СК России по Смоленской области создан поисковый отряд "Следопыт". В него вошли действующие сотрудники Следственного комитета. Однако ранее поисковая работа в разных регионах носила разрозненный характер, именно поэтому нами и было принято решение эту работу централизировать", — сказал он.
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