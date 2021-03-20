Певцов призывает запретить Twitter в РФ

Актер Дмитрий Певцов объяснил в интервью "Аргументам и Фактам", почему выступает за блокировку Twitter в России.

"Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее", - заявил Певцов.