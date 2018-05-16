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Источник Правда.Ру

Кроме столиц: названы города России с лучшими зарплатами

Общество

Росстат назвал регионы России с самыми высокими зарплатами. В список вошли девять субъектов.


Росстат посчитал: Зарплата чиновников выросла

Первое место занял Чукотский автономный округ. Там средняя номинальная зарплата в целом по всем отраслям почти 94 тысячи рублей. Регион даже определили Москву, где эта цифра равна 80 тысячам.

Также в тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (91,3 тысячи) и Магаданская область (79 тысяч). Продолжает список Ненецкий автономный округ, где средняя заработная плата 72,5 тысячи рублей, Сахалинская область с 69,3 тысячами, Ханты-Мансийский автономный округ — 64,5 тысяч, Камчатский край — 62,6 тысячи, а также Якутия — 60,2 тысячи. Во всех этих регионах жители зарабатывают больше, чем в Санкт-Петербурге, там средняя номинальная зарплата равна 57,4 тысячам. Замыкает список Росстата Мурманская область — 54,7 тысячи.

Однако стоит учитывать следующее обстоятельство: цены на продукты, а также любые другие товары и услуги в этих регионах дороже, чем в других. Для сравнения, индекс стоимости жизни в Москве равен 1,27 (данные Росстата за 2017 год), в Санкт-Петербурге — 1,11, в Туле он равен 0,96, а в том же Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 1,37, в Магадане (Магаданская область) — 1,42, в Анадыре (Чукотский автономный округ) — 1,58.

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Темы россия деньги росстат зарплата
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