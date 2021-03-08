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Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта

Общество » Семья

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Как можно больше поводов для улыбок и радости»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Давние традиции празднования 8 марта создают у всех особое настроение подчеркнул президент, он отметил особую роль женщины в жизни, в сбережении "тех ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром".

Владимир Путин отметил роль женщины-матери.

"Вы приносите в этот мир нежность, гармонию, красоту и самое красивое чувство — безусловную материнскую любовь", — сказал он.

"Каждодневный труд женщин по сохранению тепла домашнего очага заслуживает самого высокого признания", — добавил глава государства.

Пи этом "вы каким то непостижимым образом везде и все успевает, демонстрируя ответственный подход к делу", продолжил Владимир Путин.

Президент обратил внимание на высокопрофессиональный подход женщин к делу в любой профессии и особенно обратил внимание на труд женщин медицинских работников.

"В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм. Продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек. Всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как и лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую душевную поддержку", — добавил глава РФ.

В заключение поздравительной речи Владимир Путин пожелал россиянкам успехов, взаимопонимания с близкими и счастья.

"Желаю вам здоровья, успехов — успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!" — сказал президент.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Наталия Красовская
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