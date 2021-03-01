Онищенко рассказал чем вредны короткие рабочие недели

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель для экономики страны и здоровья граждан. Об этом он рассказал Ura. ru.

"Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на неё не влияют", — сказал парламентарий.

Также Онищенко отметил, что во время дополнительных выходных люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны.