Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель для экономики страны и здоровья граждан. Об этом он рассказал Ura. ru.
"Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на неё не влияют", — сказал парламентарий.
Также Онищенко отметил, что во время дополнительных выходных люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны.
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