Facebook помешал властям стран ЕС показать антиковидную рекламу

Новый скандал, связанный с социальными сетями: как оказалось, алгоритмы Facebook не в силах отличить рекламу, которую покупали власти стран ЕС и руководство блока в целях информирования о коронавирусе, от политической.

Как пишут в Politico, ситуация заключается с следующем. Некоторые страны ЕС, а также руководство блока устроили масштабные закупки рекламы на Facebook. Таким образом они старались повысить информированность населения о пандемии и мерах защиты от коронавируса.

Задумка вроде бы здравая — однако алгоритмы Facebook отнесли закупленную рекламу к политической, посчитав её аналогичной воззваниям крайне правых и левых партий, отдельных политиков и прочих политических сил.

Чтобы показывать политическую рекламу, нужно пройти несколько дополнительных процедур — например, указать источники финансирования. Также есть и другие процедуры, различные для каждой страны, но не менее утомительные.

"Например, уполномоченный рекламодатель во Франции может только управлять объявлениями о социальных вопросах, выборах или политике, если эти объявления ориентированы на Францию. Однако рекламодатель, уполномоченный представитель которого находится в Германии, и уполномоченный представитель в Испании может размещать отдельные объявления с таргетингом на Германию и Испанию соответственно", — указано в правилах Facebook.

Представители соцсети уже сообщили Politico, что работают над ситуацией и постараются как можно скорее убрать рекламу из списка "политической".