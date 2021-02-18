Снова отговорки: в ЕК придумали удивительный вопрос про "Спутник V"

Пока в европейской прессе недоумевают по поводу заминок с регистрацией и закупками "Спутника V", в Еврокомиссии задаются вопросом: а зачем Россия вообще продаёт вакцины, если в стране "нет прогресса" по вакцинированию населения?

"Должна сказать, что мы всё ещё задаемся вопросом: почему Россия предлагает миллионы доз вакцины на продажу, не добиваясь достаточного прогресса в вакцинации собственного населения? Это тоже вопрос, на который, я думаю, нужно ответить", — цитирует Урсулу фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, издание Politico.

Между тем в ЕС назревает если не скандал, то крупная проблема: количество вакцинированных жителей некоторых стран едва достигает 5%. Многократные срывы поставок вакцин, которые уже ощутили на себе власти Италии, заставляют политиков задуматься: а не пора ли отбросить разногласия и наконец купить российские вакцины?

"В соответствии с положениями о чрезвычайной ситуации страны ЕС могут разрешить использование вакцины без формального условного маркетингового одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Так уже поступила Венгрия", — пишет Politico.