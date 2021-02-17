Психиатр Александр Федорович оценил идею инклюзивного найма

Чем вызван интерес российских компаний к людям с аутизмом? Почему инклюзивный найм может быть выгоден?

Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

Крупнейший в России оператор систем фотовидеофиксации "МВС Груп" подвёл итоги реализации первого проекта по инклюзивному найму людей с аутизмом. Представители компании признали сотрудничество с аутистами эффективным.

"Если мы говорим о том, что аутист является ещё и инвалидом, то тогда компаниям предоставляют налоговые льготы. Это во-первых. Во-вторых, сейчас очень модно продвигать различного рода социальные тренды. Например, заявить о том, что компания содержит фонд "Панды" или помогает "Синим китам" и т. д. В настоящее время очень много внимания уделяется творчеству людей с аутизмом. Они пишут картины, рассказы и так далее. Что касается непосредственно IT, IP-компаний, внутри которых они нашли себя, то речь идёт о таких известных механизмах, как: человек-человек, человек-природа, человек-символ. Эти люди склонны к понятию "человек-символ" больше, чем другие, поэтому для них неоднократное повторение каких-то довольно простых действий является частью их психологии", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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