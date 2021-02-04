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На "Розе Хутор" работает тренировочный лавинно-спасательный полигон

Общество

Полигон открыт в прошлом году в цирке Роза на высоте 2100 для практической отработки навыков поиска и спасения попавших под лавину — это обнаружение с помощью бипера, зондирование, откапывание.

Тренировочная площадка представляет собой размещенные под снегом передатчики, управляемые с помощью специального пульта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера и прозондировать ее. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

На "Розе Хутор" работает тренировочный лавинно-спасательный полигон. 409764.jpeg

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов: "Люди стали серьёзнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих. Многие хотели бы получить представление о том, как оказать помощь другим в экстремальной ситуации. Мы видим запрос на серьезные знания в этой сфере и рост интереса к профессии лавинщика. Это крайне редкая специальность, и нашим гостям важно, чтобы информацией с ними делился профессионал, для которого горы — это не просто работа, а образ жизни".

На "Розе Хутор" работает тренировочный лавинно-спасательный полигон. 409763.jpeg

С учетом международного опыта, сотрудниками Противолавинной службы курорта подготовлены программы тренировок как для начинающих, так и для продвинутых райдеров. До конца марта установлено расписание занятий на тренировочном лавинно-спасательном полигоне, обозначены дополнительные площадки для тренировок на случай плохих погодных условий.

Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет.

Полигон работает в среду и субботу, занятия проводятся с 13.00 до 15.00, включают в себя теоретическую часть и основную — практическую. На занятиях, которые проводят сотрудники Противолавинной службы курорта, отрабатывается как индивидуальный, так и командный поиск. Запись на тренировки предварительная, количество участников в группе ограничено! Занятия проводятся бесплатно, лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне.​

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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