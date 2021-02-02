Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет в выездном формате будет рассматриваться дело о замене условного срока на реальный. Об этом сообщают РИА "Новости".
Полицейские уже начали задержания активистов, которые собираются у здания суда. Ранее сменилась судья, которая должна была рассматривать дело блогера.
Напомним, Навального задержали 17 января после его возвращения из Германии. Блогер неоднократно нарушил условия испытательного срока.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".