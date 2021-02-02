Навального привезли в Мосгорсуд. У здания суда начались задержания

Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет в выездном формате будет рассматриваться дело о замене условного срока на реальный. Об этом сообщают РИА "Новости".

Полицейские уже начали задержания активистов, которые собираются у здания суда. Ранее сменилась судья, которая должна была рассматривать дело блогера.

Напомним, Навального задержали 17 января после его возвращения из Германии. Блогер неоднократно нарушил условия испытательного срока.