На фоне несанкционированных акций протестов в России лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил, как его задерживали из-за протестов около 30 лет назад.

"Каждому поколению хочется своей революции. Более 30 лет назад я тоже участвовал в митингах на Пушкинской площади. Меня трижды задерживали, штрафовали. Молодежь всегда хочет двигаться вперед, а часть граждан всегда против власти. Нужно говорить с молодежью на ее языке", — рассказал политик.