Раскрыт владелец "дворца" в Геленджике

"Дворец" в Геленджике, который ранее приписывали к имуществу Владимира Путина, оказался собственностью Аркадия Ротенберга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Ротенберга, ему удалось привлечь множество кредиторов для создания апарт-отеля. Работы по возведению объекта ведутся уже несколько лет.

"Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", — пояснил бизнесмен.

Напомним, ранее на YouTube появилось расследование Алексея Навального, в котором он заявил, что "дворец" в Геленджике принадлежит президенту России.